Chrome OS получит функцию адаптивной зарядки для продления срока службы батареи на Chromebook

Эта функция будет отличаться от адаптивной зарядки, доступной на телефонах Pixel, которая была первоначально выпущена в декабре 2020 года. Она поможет сократить время, которое Chromebook проводит со 100-процентным зарядом батареи, как показывают ранние сведения, доступные из кода. Версия Adaptive Charging для Android предназначена для «медленной» зарядки телефонов Pixel, когда они подключены к сети на ночь, чтобы продлить срок службы батареи. Точные сроки, когда Adaptive Charging будет доступна в Chrome OS, еще не объявлены. Также в настоящее время неясно, будет ли эта функция ограничена новыми Chromebook или будет доступна и на существующих моделях после обновления программного обеспечения.