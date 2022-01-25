Chrome OS получит функцию адаптивной зарядки для продления срока службы батареи на Chromebook

Chrome OS получает встроенную функцию адаптивной зарядки, которая поможет пользователям Chromebook продлить срок службы батареи их устройств. Хотя Google еще не раскрыл эту функцию, она была замечена в разработке благодаря недавно опубликованному объявлению об изменении кода Chrome OS. Изначально Adaptive Charging была представлена ​​Google для своих телефонов Pixel. Опыт был обновлен и стал более совершенным для пользователей телефонов Pixel благодаря недавнему выпуску Android 12.

Эта функция будет отличаться от адаптивной зарядки, доступной на телефонах Pixel, которая была первоначально выпущена в декабре 2020 года. Она поможет сократить время, которое Chromebook проводит со 100-процентным зарядом батареи, как показывают ранние сведения, доступные из кода. Версия Adaptive Charging для Android предназначена для «медленной» зарядки телефонов Pixel, когда они подключены к сети на ночь, чтобы продлить срок службы батареи. Точные сроки, когда Adaptive Charging будет доступна в Chrome OS, еще не объявлены. Также в настоящее время неясно, будет ли эта функция ограничена новыми Chromebook или будет доступна и на существующих моделях после обновления программного обеспечения.
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