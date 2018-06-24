Что вас ждет на фестивале AFP 2018

До фестиваля Alfa Future People 2018 осталось менее двух месяцев, а значит, мы уже можем подводить какие-то итоги, касательного того, кто будет выступать на сценах и что будет представлено в зоне технологий и спорта.Лайн-ап AFP этого года никого не оставит равнодушным. На основной сцене будут выступать: AFROJACK, ALESSO, ALY&FILA, APHRODITE, DVBBS, GARETH EMERY, GOING DEEPER, KSHMR, STEVE AOKI, SWANKY TUNES, TIESTO, VINI VICI и YELLOW CLAW. На Bass Stage: FLUX PAVILION, KREWELLA, НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН, SLUSHII, ZESKULLZ, ДЕЛЬФИН и многие другие. Всего на фестивале будет установлено 4 сцены.Зона технологий в этом году обещает порадовать нас: симулятором космического корабля «Союз», тренажером стыковки с МКС, российским биопринтером. Вы сможете пройти тест на Альцгеймера, провести диагностику своей нервной системы, с помощью VR: пройти квест или посмотреть фильм в кинотеатре. Будет представлено множество «умных» гаджетов и многое другое.В зоне спорта пройдут традиционные соревнования по американскому футболу, волейболу, стритболу, мастер-классы от профессиональных спортсменов. А всего планируется установить площадки для порядка 20 различных видов спорта, среди которых есть батуты, трасса для питбайков, гонка героев и даже стрелариум.Напомним, что фестиваль пройдет уже в пятый раз на территории Нижегородской области, Большое Козино с 10-12 августа. На всей территории фестиваля будет зона бесплатного Wi-Fi, множество закрытых камер хранения для зарядки ваших гаджетов. Огромное количество блюд различной кухни, специализированная парковка для автомобилей и прочие удобства. Alfa Future People – одно из таких мероприятий, которое каждый должен посетить хотя бы один раз. Билеты можете приобрести по ссылке afp.ru