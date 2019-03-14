Chuwi AeroBook и его функции

Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 10 и построен на базе энергоэффективного процессора Intel Core m3 с частотой ядер до 2,2 ГГц. Мощности чипсета хватает для выполнения базовых офисных задач и работы в браузере. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, чего вполне достаточно для работы с несколькими приложениями или большим количеством вкладок браузера. А благодаря двум полноразмерным USB 3.0, micro-HDMI и слоту для SD-карт у пользователя не должно быть проблем с подключением внешних устройств.Компактный формат, а также длительное время автономной работы — 8 часов без подзарядки, — позволяют работать вне офиса и дома или брать AeroBook в поездки. Удобства добавляет поддержка быстрой зарядки.Chuwi Aero Book выполнен в компактном корпусе из алюминиево-магниевого сплава, который не только приятен тактильно, но и помогает лучше рассеивать тепло от процессора. Толщина устройства в сложенном состоянии составляет всего 15 мм. Благодаря тонким рамкам 13,3-дюймовый экран занимает 80% верхней панели. Клавиатура с подсветкой и большой трекпад заняли практически всё свободное пространство в нижней части лэптопа.Стоимость ноутбука составит 699 долларов.