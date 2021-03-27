Chuwi CoreBook Xe с дискретным графическим процессором Intel DG1

Новый ноутбук Chuwi CoreBook Xe будет оснащен дискретным графическим процессором Iris Xe Max и будет запущен по всему миру примерно в апреле 2021 года по ожидаемой цене около 599 долларов США.

Ноутбук Chuwi CoreBook Xe станет первом ноутбуком с новой видеокартой от компании Intel. Кто не знает, DG1 является частью новой архитектуры XE от Team Blue, которая построена по 10-нм техпроцессу. Он имеет 96 EU, а также 768 основных потоковых процессоров с тактовой частотой 1,65 ГГц и 4 ГБ видеопамяти. DG1 также поддерживает технологию Intel Deeplink, которая также улучшает производительность кодирования видео для повышения производительности, в то время как графический процессор также способен запускать игры уровня AAA, такие как Destiny 2, поскольку его производительность была близка к производительности NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti MAX-Q.

Под капотом грядущего ноутбука размещен процессор Intel Core i5 10-го поколения с четырьмя ядрами и восемью потоками. Максимальная тактовая частота процессора может достигать 4,2 ГГц. Компания предлагает 8 ГБ оперативной памяти DDR4 в сочетании с 256 ГБ хранилища SSD и поддержку расширения SSD до 1 ТБ.
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