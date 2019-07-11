Chuwi анонсировала первый ноутбук в 4K

Чрезвычайно доступный ноутбук LapBook Plus, первый ноутбук с дисплеем 4K. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном, который не только 4K, но также поддерживает HDR, и покрывает 100% цветовой гаммы srgb. Предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 256 ГБ твердотельный накопитель, можно расширить с помощью двух слотов M.2 SSD.

Ноутбук содержит довольно тонкий процессор Intel Atom x7-E3950 с четырьмя однопоточными ядрами с тактовой частотой 1,6 ГГц, комбинированного аудиоподключения, устройства карт памяти microsd и разъем микро HDMI. Аккумулятор составляет 36,5 Втч, где производитель заявляет, что он проработает девять часов. Также содержит цифровую клавиатуру с подсветкой, а ноутбук выполнен в металлическом корпусе толщиной 6 мм. Стоимость Chuwi LapBook Plus до сегодняшнего дня (10 июля) составляет 439 долларов.