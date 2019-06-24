Chuwi готовит к выпуску портативный компьютер LapBook Plus на аппаратной платформе Intel

К выпуску готовится новый портативный компьютер Chuwi LapBook Plus, выполненный на аппаратной платформе Intel. Аппарат получит 15,6-дюймовый экран с разрешением 3840 на 2160 пикселей. В основе устройства ляжет процессор Intel поколения Apollo Lake с четырьмя вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Intel HD Graphics 505. Объем оперативной памяти составит 8 Гбайт. Новинка будет нести на борту твердотельный накопитель (SSD) вместимостью 256 Гбайт. Дополнительно пользователи смогут установить ещё один SSD формата М.2. Сообщается также о поддержке HDR, клавиатуре с подсветкой и блоком цифровых кнопок в правой части. Весит Chuwi LapBook Plus - 1,5 кг. О стоимости новинки пока не сообщается.