Cincoze представляет широкоугольные дисплейные модули с разрешением FHD

Бренд защищенных встраиваемых компьютеров Cincoze объявляет о выпуске трех новых широкоформатных дисплейных модулей формата 16:9, размером 15, 21 и 24 дюйма, чтобы расширить линейку промышленных ПК и мониторов CRYSTAL. Дисплейные модули могут похвастаться сочными цветами, высокой яркостью, отзывчивым касанием и прочной конструкцией промышленного уровня. Дисплеи идеально подходят для интернета и умных домов.

Линейка дисплейных модулей Cincoze включает в себя модули от 8 до 19 дюймов с соотношением сторон 4: 3, а недавно добавленные модули с соотношением сторон 16: 9 15, 21 и 24 дюйма обеспечивают более широкий диапазон размеров. Новые модули наследуют концепции дизайна серии CRYSTAL, включая запатентованную модульную систему трансформируемой системы отображения (CDS).

CDS позволяет добавить встраиваемый системный модуль серии P2000 / P1000 для создания панельного ПК, читаемого при солнечном свете.

В широкоэкранном модуле дисплея Cincoze используется панель дисплея высокой яркости с вертикальными и горизонтальными углами обзора 178 ° и 1000+ нит высокой яркости для кристально четких изображений. Экран с 16,7 миллионами цветов и дисплеем Full HD с разрешением 1920x1080 обеспечивают захватывающее четкое изображение. Панель устойчива к царапинам с рейтингом твердости 7H, имеет проективную емкостную сенсорную панель с высоким коэффициентом пропускания, поддерживает мультитач и быстрое время отклика. Передняя рама имеет степень защиты IP65 от воды и пыли и изготовлена ​​из прочного литого под давлением алюминия. Весь дисплейный модуль может бесперебойно работать при температуре от -20 до 70 ℃, не беспокоясь о повреждении в результате длительного воздействия суровых погодных условий или суровых промышленных условий.