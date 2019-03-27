Citizen Caliber 0100 - самые точные в мире автономные часы

Citizen представил свои новые часы Caliber 0100, которые являются самыми точными автономными часами в мире.

Термин «автономные часы» - означает, что часы сохраняют и сообщают время самостоятельно, без синхронизации с внешним источником. Согласно Citizen, новинка может похвастаться точностью до ± 1 секунды в год. Сверхточные часы Citizen Chronomaster, а также часы Longines VHP "Very High Precision" имеют точность ± 5 секунд в год. Более того обычные кварцевые часы имеют точность до ± 15 секунд в месяц.

Чтобы достичь такой высокой точности, часы использует более точные кварцевые генераторы AT-типа, а не более типичный камертонный генератор. Кроме того, генераторы в Caliber 0100 вибрируют с очень высокой частотой 8,4 МГц - это 8 388 608 Гц.

Высокотехнологичный кварцевый механизм работает на солнечной энергии и может работать в течение шести месяцев без подзарядки. Дизайн выполнен из титана и потрясающей модели из белого золота, всего 100 экземпляров по всему миру. Часы оснащены 37,5 мм корпусом, ремешком из крокодиловой кожи и двойным сферическим сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Цены начинаются с $7400 за модель из титана и достигают $16 800 за модель из белого золота.