Clubhouse доступен на Android всем желающим

Популярная социальная платформа для обмена аудиозаписями в режиме реального времени, доступная только по приглашениям, Clubhouse официально представила бета-версию популярного приложения для пользователей Android по всему миру. Это произошло вслед за аналогичным развертыванием для пользователей Android в США на прошлой неделе. После выпуска бета-версии Clubhouse Android в США компания намекнула на скорейшее развертывание в других англоязычных странах и других регионах мира, а на этой неделе пользователям из Бразилии, Японии и России была предоставлена ​​возможность получить доступ к приложению и высказать свое мнение о его производительности и общих ожиданиях.

Приложение Clubhouse было изначально доступно только на устройствах iOS, где оно получило известность даже в странах со строгим нормативным контролем. В некоторых странах, правда, приложение было запрещено из-за возможности высказываться негативно о правительстве анонимно. Однако компания продолжает изобретать себя заново, чтобы оставаться актуальной в этой сфере в условиях жесткой конкуренции со стороны других приложений, возникшей после Clubhouse. Приложение теперь доступно для загрузки в магазине Google Play, но, тем не менее, он все еще находится на стадии бета-тестирования, что означает, что у вас все еще может быть несколько сбоев или багов, но в целом первые пользователи уже говорят, что данное приложение работает весьма и весьма достойно. К сожалению, для регистрации в приложении новому пользователю потребуется приглашение от уже зарегистрированных пользователей — в этом плане изменений не произошло.
Комментарии и отзывы Clubhouse
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