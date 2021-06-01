Clubhouse официально выпустили на Android

Мало кто знает, но изначально социальная сеть Clubhouse пользовалась небольшим спросом на территории Китая — в стране, где высказывать какой-то негатив в сторону власти, это была единственная площадка для открытого общения без запретов и наказаний за личное мнение. Лишь позже, когда разработчики решили выйти на глобальный рынок, социальная сеть стала пользоваться повышенным спросом благодаря грамотной PR-кампании. Разработчики сервиса сделали доступ закрытым, то есть только по приглашению, при этом пользователей активно привлекали к использованию социальной сети прямыми включениями от известных голливудских звезд, политиков и не только. Но у Clubhouse длительное время была большая проблема с доступностью — пользователь мог зайти в Clubhouse только из iOS-устройства.

Конечно, были энтузиасты, которые делали свои порты и даже запускали приложение на компьютере, но на деле оказывалось, что это все не очень удобно. К счастью, разработчики приложения все же решились пойти на уступки аудитории и официально представили Clubhouse для операционной системы Android. Теперь это приложение вышло из бета-теста, так что скачать само приложение вы сможете без какого-либо труда. Другое дело, что зарегистрироваться и войти без приглашения все еще нельзя, так что если вы очень хотите попробовать социальную сеть — сначала ищите пользователя, который даст инвайт вам и только тогда вы сможете попробовать продукт самостоятельно. Вот только стоит ли оно того?