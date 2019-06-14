Cмартфон Xiaomi Mi CC9e получит фронтальную камеру на 32 Мп

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к выходу смартфон со странным названием Xiaomi Mi CC9e и модельным номером M1904F3BC/T. Устройству приписывают восьмиядерные процессоры Snapdragon 710 или Snapdragon 712, 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, которая врезана в экран, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 8 Мп и 13 Мп, аккумулятор на 3300 мАч и адаптер питания с модельным номером MDY-10-EC, которое поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Новинка будет позиционироваться как устройство для фанатов селфи.