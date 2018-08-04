Cмартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone (2018) показали на видео

Вчера в сети появились живые фото всех трех грядущих смартфонов от Apple, а уже сегодня настала очередь первого видео. Судя по всему, в ролике представлены макеты на основе чертежей, и выглядят они довольно предсказуемо. Гораздо интереснее названия смартфонов – iPhone Xs, iPhone Xs Plus и iPhone (2018) – именно так источник называет обновленный iPhone X с OLED-дисплеем, его увеличенную версию, и, наконец, «доступный» iPhone с IPS-экраном. Все новинки должны получить функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12.