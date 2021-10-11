Color OS 12 официально выходит на мировой рынок

Сегодня бренд объявил о планах глобального выпуска ряда своих текущих моделей. В прошлом месяце мы обнаружили множество функций, появившихся на скине, в том числе новый очищенный пользовательский интерфейс, анимированные смайлы Emoji, новый активный дисплей, поддержку тем на основе обоев и улучшенное управление энергопотреблением, и это лишь некоторые из них. В глобальной версии будет представлено большинство этих новых функций. Но в отличие от версии, доступной в Китае, Oppo подтвердила, что международная версия Color OS 12 построена на стабильной Android 12.

Oppo обязуется обновить 52 модели своих смартфонов до Color OS 12 к концу 2022 года. Неудивительно, что первым устройством, получившим обновление, является флагманский Oppo Find X3 Pro 5G . Пользователи этого устройства могут загрузить обновление с сегодняшнего дня.