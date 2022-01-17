ColorOS 12 приходит на OnePlus 8T

Компания OnePlus объявила о наборе бета-тестеров оболочки ColorOS 12 на базе операционной системы Android 12 для китайских пользователей смартфонов OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8T. Сколько продлится бета-тестирование, не уточняется, однако ранее руководство OnePlus уже заявляло о трудностях перехода со старой прошивки HydrogenOS на ColorOS.

Напомним, что смартфон оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт.