ColorOS 12 приходит на OnePlus 8T

Компания OnePlus объявила о наборе бета-тестеров оболочки ColorOS 12 на базе операционной системы Android 12 для китайских пользователей смартфонов OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8T. Сколько продлится бета-тестирование, не уточняется, однако ранее руководство OnePlus уже заявляло о трудностях перехода со старой прошивки HydrogenOS на ColorOS.

Напомним, что смартфон оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
Samsung Galaxy S22 получит стекло Gorilla Glass Victus+…
Samsung Galaxy S22 получит стекло Gorilla Glass Victus+Авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил о том, что флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S22 перв…
Программа лояльности OnePlus Red Cable Club запущена в Европ…
Программа лояльности OnePlus Red Cable Club запущена в ЕвропСпустя почти два года после своего дебюта в Индии OnePlus запустил свою программу Red Cable Club в Европе…
Представлен смартфон Realme GT2 Pro…
Представлен смартфон Realme GT2 ProКомпания Realme пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Realme GT2 Pro, которая построена на…
Samsung закрывает магазин приложений Tizen…
Samsung закрывает магазин приложений TizenС этого года магазин приложений Samsung Tizen больше недоступен как для новых, так и для существующих пол…
Honor Play5 Youth Edition выйдет 25 октября…
Honor Play5 Youth Edition выйдет 25 октябряПохоже, что серия Honor Play5 выпустит еще один смартфон на следующей неделе, Honor Play5 Youth Edition. …
Анонсирован смартфон Oppo Reno7 Pro League of Legends…
Анонсирован смартфон Oppo Reno7 Pro League of LegendsOppo и Riot Games объединились для создания ограниченного издания Reno7 Pro League of Legends, которое бы…
Новый смартфон Maimang 10 с процессором Dimensity 720…
Новый смартфон Maimang 10 с процессором Dimensity 720Сегодня был официально представлен смартфон Maimang 10. Maimang 10 отличается эргономичным дизайном с изо…
Рендер смартфона Honor Magic Fold 5G…
Рендер смартфона Honor Magic Fold 5GHonor активно выпускает новые устройства с тех пор, как стала независимым брендом, отделившись от Huawei.…
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor