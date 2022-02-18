Cooler Master анонсировала новейшие блоки питания V SFX-L и V1300 Platinum

Компания Cooler Master анонсировала новые блоки питания серии V SFX-L и V1300 Platinum с разъемом PCIe 5.0 следующего поколения. Флагманским блоком питания V-серии является блок питания V1300 Platinum , который отличается совершенно новым дизайном, посвященным 30-летию, и имеет рейтинг эффективности 80 Plus Platinum при полной нагрузке 1300 Вт. Блок питания имеет полностью модульную конструкцию и имеет 10-летнюю гарантию. Он будет поставляться с переключателем с одной или несколькими шинами и поддержкой интерфейса PCIe 5.0.

В дополнение к V1300, Cooler Master также представила свои новые блоки питания серии V SFX-L Platinum, дизайн которых ориентирован на рынок малого форм-фактора. Новая модульная конструкция обеспечивает эффективность 80 Plus Platinum и поставляется в вариантах 1100 Вт/1300 Вт. Обе модели оснащены 120-мм вентилятором, а также разъемом PCIe 5.0 следующего поколения.

Производитель не назвал точную дату запуска и цены на новые блоки питания.

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