Cooler Master анонсировала новые блоки питания на Summer Summit 2021

На Summer Summit 2021 компания Cooler Master анонсировала новые блоки питания: V1100 SFX, V1300 SFX-L, M1600 и M2000 Platinum. Стоимость блок питания компания не раскрыла.

Серия блоков питания V SFX Platinum представлена в форм-факторе SFX с эффективностью 80 PLUS Platinum. Модели используют полностью модульную конструкцию кабелей. Блоки питания оснащены 92 мм вентилятором, доступные варианты мощностью 1000 Вт и 1300 Вт.

Cooler Master M1600 Platinum и M2000 Platinum обеспечивают высокоэффективную мощность. Обе модели подходят для систем с двумя видеокартами или майнинга. Новинки отличаются полностью модульной конструкцией, бесшумным 135 мм вентилятором и 7 летней гарантией.

Также были анонсированы блоки питания серии XG Platinum и XG Plus Platinum, а также блоки питания серии H Gold с полуцифровой платформой и управлением вентиляторами на основе температуры с помощью режима Smart Thermal Control Mode. На них распространяется 10 лет гарантии. Серия XG Plus Platinum оснащена вентилятором с подсветкой.