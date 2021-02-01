Cooler Master анонсировала новые блоки питания на Virtual Showcase 2021

Мероприятие Cooler Master Virtual Showcase 2021 стартует в ближайшую неделю. Компания планирует представить новейшие продукты в числе которых блоки питания серии XP Plus и MWE Gold V2. Кроме того, компания планирует выпустить позднее в этом году еще и новую серию Fanless Platinum, серию H Platinum и серию G Gold.

Серия XG Plus, созданная для обеспечения высочайшей производительности и эффективности с улучшенными тепловыми характеристиками. Также новая серия обеспечивает удобный монтаж и мониторинг благодаря встроенному дисплею RGB. XP Plus должна выйти во втором квартале по цене от 160 долларов.

MWE Gold V2 новейшие блоки питания с высокой надежностью и эффективность. Обе серии являются полностью модульными. Блоки питания MWE Gold - V2 поставляются с 2 разъемами EPS для совместимости со всеми материнскими платами текущего поколения. Cooler Master запустит серию MWE Gold V2 в первом квартале этого года по цене от 159,99 долларов.