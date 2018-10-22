Cooler Master готовит к выпуску корпус C700P Carbon формата Full Tower

Компания Cooler Master готовит к выпуску компьютерный корпус C700P Carbon формата Full Tower стоимостью 1000 долларов. Боковые стенки у новинки изготовлены из затемненного закаленного стекла. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, а также есть место для восьми карт расширения. Длина дискретных графических ускорителей может составлять до 490 мм. Предусмотрены четыре порта USB 3.0, один симметричный порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, а также гнезда для наушников и микрофона.