Cooler Master объявляет о бесплатном наборе креплений для версии LGA1700

Cooler Master объявила сегодня, что предоставит монтажные обновления для версии Intel Alder Lake LGA1700. Cooler Master предоставит монтажные комплекты для новых процессоров Intel Alder Lake LGA1700 12-го поколения, что позволит клиентам использовать существующие кулеры с новой платформой. Кроме того, нынешние кулеры Cooler Master скоро будут включать монтажное оборудование LGA1700 прямо из коробки.

Монтажные комплекты LGA1700 будут предоставлены для большинства кулеров, представленных на рынке, с выпуском процессоров и материнских плат LGA1700. Кронштейны LGA1700 будут доступны в интернет-магазине Cooler Master для регионов и клиентов Северной Америки и Европы.

Комплекты модернизации будут доступны как для башенных кулеров, так и для кулеров с жидкостным охлаждением, которые входят серии Hyper, серии MasterAir и серии MasterLiquid. Кроме того, Cooler Master находится в процессе обновления большинства современных кулеров, чтобы включить в них монтажное оборудование LGA1700, и этот вариант будет выпущен в ближайшем будущем.