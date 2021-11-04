Cooler Master объявляет о бесплатном наборе креплений для версии LGA1700

Монтажные комплекты LGA1700 будут предоставлены для большинства кулеров, представленных на рынке, с выпуском процессоров и материнских плат LGA1700. Кронштейны LGA1700 будут доступны в интернет-магазине Cooler Master для регионов и клиентов Северной Америки и Европы.
Комплекты модернизации будут доступны как для башенных кулеров, так и для кулеров с жидкостным охлаждением, которые входят серии Hyper, серии MasterAir и серии MasterLiquid. Кроме того, Cooler Master находится в процессе обновления большинства современных кулеров, чтобы включить в них монтажное оборудование LGA1700, и этот вариант будет выпущен в ближайшем будущем.