Cooler Master объявляет о выпуске MasterBox Q300P и Q300L

MasterBox Q300P - это портативный вариант в линейке Q-серии MasterBox от Cooler Master. Эта серия может быть маленькой по размеру, но она превосходит функциональность и модульность без ущерба для тепловых характеристик. Четыре съемных ручки и передняя и верхняя панели DarkMirror позволяют легко перемещать корпус и выделяться из остальных.Благодаря конструкции куба рамы вы можете устанавливать этот корпус в нескольких положениях. Панель ввода / вывода может быть установлена на шести разных местах, по три варианта на каждой стороне корпуса. Два вентилятора RGB предварительно установлены в передней части корпуса, что позволяет пользователям выбирать, какая настройка и цветная тема подходят лучше всего.