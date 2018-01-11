Cooler Master объявляет о выпуске Trooper SE и Stryker SE

Cooler Master обновляет линейку Trooper SE / Stryker SEТеперь пользователи смогут вооружиться новым Trooper SE или Stryker SE и создать собственный игровой стиль. Светло-серая окрашенная боковая панель с закаленным стеклом обеспечивает четкое представление о вашей сборке, а два дополнительных слота PCI сзади позволяют пользователям устанавливать видеокарту в вертикальном положении. Пользователи могут сделать свою систему еще более выдающейся, установив до четырех твердотельных дисков в вертикальном положении. Оснащенные X-Dock, эти случаи дают вам легкодоступный внешний отсек для горячей замены 2,5 "для быстрого действия. Улучшенная поддержка водяного охлаждения до 360-мм радиатора спереди и 240 мм сверху, вместе с регулятором скорости вращения вентилятора со светодиодным индикатором, гарантирует, что производительность не пострадает.