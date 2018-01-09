Cooler Master объявляет выпуск MasterWatt V и Maker с Connect v2.0

Cooler Master объявила выпуск MasterWatt V и MasterWatt Maker с блоками питания Cooler Master Connect v2.0 (PSU).Серия MasterWatt VСерия MasterWatt V будет доступна в моделях 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт и предоставит пользователям полностью модульные кабели. Блок питания 80 Plus Gold оснащен 16AWG разъемами PCIe и разъемами EPS, которые являются более толстыми и более термостойкими для повышения эффективности.Cooler Master увеличил максимальную рабочую температуру MasterWatt V до значительно более высокой 50 ° C (122 ° F), гарантируя, что системы могут работать плавно и безопасно даже в самых экстремальных условиях в течение длительного периода времени. 135-миллиметровый вентилятор FDB будет поддерживать охлаждение устройства, так что пользователи могут ограничить свои системы. Серия MasterWatt V поставляется с 10-летней гарантией для всех моделей, что вдвое превосходит ее предшественников.

MasterWatt Maker с Cooler Master Connect v2.0MasterWatt Maker с Cooler Master Connect v2.0 80 Plus Titanium, алюминиевый каркас PSU будет доступен в моделях 1200 Вт и 1500 Вт, предлагая пользователям эффективность 94% для работы элитного класса. Трехмерная схема нового поколения уменьшает количество компонентов в блоке питания, увеличивает поток воздуха и снижает температуру.Оригинальный MasterWatt Maker предложил пользователям набор удобных функций управления для контроля и управления их источником питания. Имея это в виду, Cooler Master обновил программное обеспечение, чтобы предложить новые и улучшенные приложения, которые сделают мониторинг и управление системой более легким и информативным.Доступность:Ожидается, что серия MasterWatt V будет доступна во втором квартале 2018 года. Предполагается, что MasterWatt Maker с Cooler Master Connect v2.0 будет доступен в третьем квартале.