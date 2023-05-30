Cooler Master представила блок питания X Silent без вентилятора

Для тех, кому не требуется абсолютная тишина, также будет доступна модель с вентилятором RGB, но он настроен на медленную скорость вращения, так что, скорее всего, любые другие вентиляторы в вашем компьютере будут работать заметно более громко, нежели эта система активного охлаждения. Cooler Master также утверждает, что охлаждает эти блоки питания с помощью паровой камеры и специальной системы отвода тепла при помощи сложной системы пассивного охлаждения. При этом блоки питания серии X Silent соответствуют стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.0 и поставляются с кабелями 12VHPWR. Пока нет информации о ценах или доступности новинок, но компания считает, что в скором времени ей удастся создать безвентиляторные блоки питания даже большей мощности — например, на 1000 Вт. Посмотрим, к чему это приведёт в итоге.