Cooler Master представила блок питания X Silent без вентилятора

Блок питания — один из самых важных и, что неудивительно, горячих компонентов в вашем компьютере. Соответственно, вполне неудивительно, что даже лучшие блоки питания имеют мощные вентиляторы, которые охлаждают компонентную базу устройства и при этом издают некоторый шум при повышенной нагрузке нагрузке. Но компания Cooler Master пытается решить эту проблему с помощью своей новой серии безвентиляторных блоков питания X Silent, которые обещают полную тишину даже при повышенных нагрузках на систему — их производитель представил на выставке Computex 2023. Cooler Master утверждает, что это первые безвентиляторные блоки питания с мощностью до 750 Вт.

Для тех, кому не требуется абсолютная тишина, также будет доступна модель с вентилятором RGB, но он настроен на медленную скорость вращения, так что, скорее всего, любые другие вентиляторы в вашем компьютере будут работать заметно более громко, нежели эта система активного охлаждения. Cooler Master также утверждает, что охлаждает эти блоки питания с помощью паровой камеры и специальной системы отвода тепла при помощи сложной системы пассивного охлаждения. При этом блоки питания серии X Silent соответствуют стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.0 и поставляются с кабелями 12VHPWR. Пока нет информации о ценах или доступности новинок, но компания считает, что в скором времени ей удастся создать безвентиляторные блоки питания даже большей мощности — например, на 1000 Вт. Посмотрим, к чему это приведёт в итоге.
Cooler Master представила блок питания X Silent без вентилят…
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