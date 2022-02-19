Cooler Master представила большой корпус HAF 700 EVO

Представлен гигантский корпус Cooler Master HAF 700 EVO.

HAF 700 EVO способен вместить материнские платы до EATX форм-фактора, а также графические карты любого размера как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Кроме того, новинка поддерживает радиаторы длиной до 480 мм. Корпус имеет встроенный поворотный кронштейн для радиатора.

Cooler Master HAF 700 EVO оснащен встроенным дисплеем Iris настроить который можно с помощью программного обеспечения MasterPlus+.

Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. Он предлагает большое количество слотов для накопителей. Панель ввода/вывода включает один порт USB 3.2 Gen2 Type-C, четыре USB 3.2 Gen1, аудиоразъем для микрофона и наушников.

Доступность и стоимость корпуса HAF 700 EVO не раскрыты.