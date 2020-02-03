Cooler Master представила низкопрофильный кулер

Кулер компании Cooler Master был разработан для использования в системах SFF форм-фактора. Его размеры составляют 95 × 92 × 39,4 мм (Д × Ш × В), а высота менее 40 мм. Кулер совместим с настольными разъемами Intel и AMD.

Он оснащен медной пластиной с двумя тепловыми трубками, которые переходят в алюминиевый радиатор. Вентилятор имеет ширину 92 мм и обеспечивает скорость вращения от 800 Об/мин до 2600 Об/мин. Вентилятор имеет RGB подсветку.

Низкопрофильный кулер CoolerMaster MasterAir G200P доступен в Европе по цене 44,99 долларов.