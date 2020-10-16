Cooler Master представила обновленный кулер Hyper 212 EVO V2

Cooler Master представила обновленный кулер Hyper 212 EVO V2 с асимметричным наклоном для свободной установки оперативной памяти. Башенный кулер получил новый вентилятор Sickleflow 120, который обеспечивает улучшенное охлаждение и акустические характеристики. Скорость вентилятора составляет от 650 до 1800 об/мин.

4 тепловые трубки с технологией прямого контакта создают гладкую контактную поверхность для максимального рассеивания тепла.

Процессорный кулер совместим с настольными разъемами AMD и Intel. Стоимость Cooler Master Hyper 212 EVO V2 составляет 39.99 долларов.

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