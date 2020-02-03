Cooler Master представила тизкий низкопрофильный кулер MasterAir G200P

Cooler Master представила низкопрофельный кулер MasterAir G200P, разработанный специально для ПК малого форм-фактора.

Он имеет высоту всего 39,4 мм и оснащен 92-мм ШИМ-вентилятором с подсветкой RGB. Диапазон включенного вентилятора составляет от 800 до 2600 об / мин, поэтому он должен быть довольно тихим.

Кулер также имеет медное теплоотводящее основание, две тепловые трубки и алюминиевый радиатор. MasterAir G200P рассчитан на использование с процессорами LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 и FM1. Кулер можно приобрести по ориентировочной цене 3000 рублей.