Cooler Master представляет новый корпус MasterBox MB530P. Новинка обладает тремя панелями из закаленного стекла и дополняет существующую линейку корпусов MasterBox: MB510L (карбон), MB511 (сетка) и MB520 (черное зеркало).

3 панели из закаленного стекла – Передняя и одна из боковых панелей обеспечивают обзор фронтальных вентиляторов и конфигурации системы, в то время как панель за материнской платой покрыта паттерном, который маскирует открытую сторону блока питания.

Адресуемые RGB-вентиляторы – Три предустановленных адресуемых 120-миллиметровых RGB-вентилятора за передней панелью усиливают эффектность подсветки.

Управление подсветкой ARGB – Адресуемая RGB-подсветка кнопки питания и подсветка вентиляторов синхронизируются благодаря соединению кабелем ARGB панели ввода-вывода и одного из двух или трех входящих в комплект разветвителя ARGB. Сертифицированная совместимость с материнскими платами ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock обеспечивает работу мощной системы подсветки.

Поддержка до шести вентиляторов и водного охлаждения – Шесть 120-миллиметровых вентиляторов, а также поддержка передней, верхней и задней водной системы охлаждения гарантируют, что компромиссы в производительности не понадобятся.

Скрытие кабелей и пространство для их организации – Защитный кожух блока питания, маскировка кабелей и пространство шириной 18~25 мм за материнской платой помогают сохранить аккуратность сборки.

Ключевые характеристики:Новинка поступит в продажу в октябре 2018 года по ориентировочной стоимости 9 000 рублей.