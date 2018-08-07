Cooler Master представляет новый корпус MasterBox MB530P

2018-08-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cooler Master MasterBox MB530P; [66]
Cooler Master представляет новый корпус MasterBox MB530P. Новинка обладает тремя панелями из закаленного стекла и дополняет существующую линейку корпусов MasterBox: MB510L (карбон), MB511 (сетка) и MB520 (черное зеркало).

Ключевые характеристики:
  • 3 панели из закаленного стекла – Передняя и одна из боковых панелей обеспечивают обзор фронтальных вентиляторов и конфигурации системы, в то время как панель за материнской платой покрыта паттерном, который маскирует открытую сторону блока питания.
  • Адресуемые RGB-вентиляторы – Три предустановленных адресуемых 120-миллиметровых RGB-вентилятора за передней панелью усиливают эффектность подсветки.
  • Управление подсветкой ARGB – Адресуемая RGB-подсветка кнопки питания и подсветка вентиляторов синхронизируются благодаря соединению кабелем ARGB панели ввода-вывода и одного из двух или трех входящих в комплект разветвителя ARGB. Сертифицированная совместимость с материнскими платами ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock обеспечивает работу мощной системы подсветки.
  • Поддержка до шести вентиляторов и водного охлаждения – Шесть 120-миллиметровых вентиляторов, а также поддержка передней, верхней и задней водной системы охлаждения гарантируют, что компромиссы в производительности не понадобятся.
  • Скрытие кабелей и пространство для их организации – Защитный кожух блока питания, маскировка кабелей и пространство шириной 18~25 мм за материнской платой помогают сохранить аккуратность сборки.
Новинка поступит в продажу в октябре 2018 года по ориентировочной стоимости 9 000 рублей.

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