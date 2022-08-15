Cooler Master выпускает игровые корпуса CMP 520 и CMP 320

Компания Cooler Master добавила в свой ассортимент новые корпуса CMP 520 и CMP 320. Корпуса представляют собой ATX и m-ATX форм-фактор.

Новые корпуса CMP 520 и CMP 320 предлагают высокое качество сборки, большие вентиляционные отверстия и подсветку. Передняя панель корпусов выполнена из геодезической сетки с ассиметричным дизайном. В корпусах уже предустановленными 120 мм вентиляторы с ARGB-подсветкой. В CMP 520 их три, а в CMP 320 всего два. Модели поддерживают установку радиаторов сжо. CMP 520 поддерживает установку видеокарт длиной до 350 мм, процессорные кулеры высотой 161 мм. CMP 320 является уменьшенной версией CMP 520 и позволяет установить видеокарты длиной до 365 мм, процессорный кулер высотой 163,5 мм и радиаторы сжо.

Cooler Master CMP 520 продается за 89 долларов, а корпус CMP 320 оценен в 79 долларов.