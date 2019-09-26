Cooler Master выпустила вентилятор MasterFan SF120M

Впервые эта модель была замечена на CES 2019 на стенде Cooler Master. Вентиляторы MasterFan SF120M относятся к топ сегменту, Cooler Master составят конкуренцию Noctua.

SF120M оснащен антивибрационным двигателем и конструкцией глушителя звука. Двойной шариковый подшипник используется для уменьшения трения при вращении, а также для повышения производительности и долговечности. Производитель удивил отсоединяющим кабелем.

Корпус вентилятора окрашен в черный цвет, с металлическими вставками. Углы имеют резиновые вставки, они обеспечивают уменьшение вибрации и шум. Вентилятор размером 120 мм, скорость вращения варьируется от 1200 до 2000 об/мин, в зависимости от установленного режима, всего их три.

Производитель дает пятилетнюю гарантию на продукцию, цена модели $ 30.