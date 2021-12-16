Cooler Master запускает серию водоблоков MasterLiquid Flux

Cooler Master запускает серию MasterLiquid Flux - высокоэффективный комплект для жидкостного охлаждения. Серия MasterLiquid Flux - это воплощение революционной охлаждающей способности. Благодаря усовершенствованиям от насоса до вентиляторов, серия Flux обеспечивает точно настроенную производительность для превосходного рассеивания тепла и охлаждения. Серия Flux будет представлена ​​в двух размерах радиаторов - PL240 Flux и PL360 Flux.

Серия MasterLiquid Flux была усовершенствована с точностью, чтобы улучшить все аспекты охлаждения, обеспечивая лучшую производительность. Новый двухкамерный насос более компактен, чем предыдущие поколения, без ущерба для производительности, обеспечивая идеальный объем потока к давлению для впечатляющего охлаждения. В высокоскоростном двигателе используется крыльчатка с керамическими подшипниками, которая обеспечивает сбалансированный поток воды к радиатору и от него для максимальной эффективности теплообмена. Микроканалы были увеличены с помощью ультратонких ребер для точного нацеливания на тепловые пятна. Площадь поверхности медного основания также была увеличена и оптимизирована за счет идеальной толщины основания для дальнейшего ускоренного теплообмена.

Радиатор и вентиляторы также были модернизированы. Специально разработанные вентиляторы представляют собой уникальные вентиляторы с воздушным балансом с соединенными между собой лопастями, обеспечивающими усиленную конструкцию для большей устойчивости на высоких скоростях. Внутренний обод рамы вентилятора расположен под углом, увеличивая приток воздуха, а зазор в раме создает повышенное давление воздуха для улучшения охлаждения.

Комментарии и отзывы Cooler Master MasterLiquid Flux
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