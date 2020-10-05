Coolpad Cool 12A с АКБ на 4000 мАч оценен в $84

Компания Coolpad пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Cool 12A, которая оценена в 88 долларов ($84 в ходе первой распродажи). Новинка также характеризуется корпусом с размерами 156,2:75,2:8,9 мм и массой 202,5 г, защитным стеклом с обеих сторон, 6,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, 4-ядерной платформой Spreadtrum, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, симметричным разъемом USB-C, основной камерой разрешением 16 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, а также сканером отпечатков пальцев.