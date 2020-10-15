Coolpad Cool 6 получил впечатляющий дизайн

Группа китайских производителей смартфонов Coolpad анонсировала запуск нового смартфона под названием Cool 6.

Coolpad Cool 6 оснащен 6,53-дюймовым дисплеем без выемок с разрешением Full HD + 2340 × 1080 пикселей. В телефоне используется процессор MediaTek Helio P70 Octa-Core. Процессор использует 12-нм техпроцесс и состоит из четырех ядер Cortex A73 с тактовой частотой 2,1 ГГц и четырех ядер Cortex A53 с тактовой частотой 2 ГГц. Графика оснащена графическим процессором ARM Mali-G72 MP3 с частотой 900 МГц. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч.

Процессор работает в паре с 4/6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64/128 ГБ ПЗУ. Coolpad Cool 6 включает в себя основную камеру на 48 МП в сочетании с 2-мегапиксельной глубиной и 2-мегапиксельной макро-камерой. Фронтальная камера представляет собой всплывающий шутер с 21-мегапиксельной селфи-камерой с AI.

Смартфон работает под управлением Cool UI на базе Android 10. Coolpad Cool 6 получил две расцветки корпуса: синий и серебристый.

Комментарии и отзывы Coolpad Cool 6
Обзоры:
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Новости:
Realme готовит новый дисплей

В последнее время на рынке смартфонов достаточно много различных технологий, которые позволяют пользовате...
Владельцы Redmi Note 9 Pro получили MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила фирменную прошивку MIUI 12 для индийских пользователей смартфона Redmi Note 9 P...
Huawei может продать бизнес по продаже мобильных телефонов Honor

Группа потребительского бизнеса Huawei столкнулась с огромной проблемой, которая может разрушить бизнес б...
Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE OnlineОбзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE Online
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Компания CTL представила Chromebox с про...
Компания CTL представила Chromebox с проКомпания CTL представила Chromebox с процессором Intel 10-го поколения. ...
Лучший телевизор для Xbox Series X. Phil...
Лучший телевизор для Xbox Series X. PhilВ последнее время многие пользователи активно обращают внимание на то, что телевизоры стали дороже, но пр...
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL...
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELLВ этом топе мы покажем вам лучшие игровые ноутбуки 2020 года в сегменте до 100 000 тысяч рублей и обознач...
Европейский OPPO A73 5G получит SoC Dime...
Европейский OPPO A73 5G получит SoC DimeОколо недели назад компания OPPO представила довольно любопытный смартфон A73 с кожаным задником, чипсето...
Объявлены системные требования шутера Bo...
Объявлены системные требования шутера BoBoundary представляет собой шутер от первого лица. Сражения проходят на разных космических станциях, а бо...
Philips SenseIQ индивидуальный подход по...
Philips SenseIQ индивидуальный подход поЗалог красоты волос - это правильный и бережный уход за ними. Эту возможность предлагает Philips. Линейка...
Представлен 120-дюймовый 8К-дисплей Shar...
Представлен 120-дюймовый 8К-дисплей SharКомпания Sharp пополнила ассортимент мониторов 120-дюймовой моделью 8M-B120C с разрешением 8K, которая мо...
Состоялся анонс беспроводной мыши Corsai...
Состоялся анонс беспроводной мыши CorsaiCorsair анонсировала беспроводную мышь Katar Pro Wireless. Мышь игровая и основана на беспроводной технол...
Создана петиция за международный запуск ...
Создана петиция за международный запуск Топовый камерофон Xiaomi Mi 10 Ultra уже вызвал большой ажиотаж в Китае, а вот о международном запуске но...
OnePlus 8 - первый смартфон рекомендован...
OnePlus 8 - первый смартфон рекомендованКомпания OnePlus поставила себе цель сделать свои устройства Android Enterprise Recommended (AER). Спустя...
Идеальная женская сумка для ноутбука...
Идеальная женская сумка для ноутбукаДалеко не все пользователи понимают, как должна выглядеть ...
Huawei Mate 40 получит зарядку мощностью...
Huawei Mate 40 получит зарядку мощностьюВ сети появилось видео с демонстрацией оболочки EMUI 11, в которой помимо прочего можно увидеть анимацию ...
Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE OnlineОбзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE Online
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor