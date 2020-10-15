Coolpad Cool 6 получил впечатляющий дизайн

Группа китайских производителей смартфонов Coolpad анонсировала запуск нового смартфона под названием Cool 6.

Coolpad Cool 6 оснащен 6,53-дюймовым дисплеем без выемок с разрешением Full HD + 2340 × 1080 пикселей. В телефоне используется процессор MediaTek Helio P70 Octa-Core. Процессор использует 12-нм техпроцесс и состоит из четырех ядер Cortex A73 с тактовой частотой 2,1 ГГц и четырех ядер Cortex A53 с тактовой частотой 2 ГГц. Графика оснащена графическим процессором ARM Mali-G72 MP3 с частотой 900 МГц. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч.

Процессор работает в паре с 4/6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64/128 ГБ ПЗУ. Coolpad Cool 6 включает в себя основную камеру на 48 МП в сочетании с 2-мегапиксельной глубиной и 2-мегапиксельной макро-камерой. Фронтальная камера представляет собой всплывающий шутер с 21-мегапиксельной селфи-камерой с AI.

Смартфон работает под управлением Cool UI на базе Android 10. Coolpad Cool 6 получил две расцветки корпуса: синий и серебристый.