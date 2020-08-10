Coolpad X10 стоит 144 доллара

Какое-то время назад пользователи получали море удовольствия от приобретения смартфона от китайской компании, так как это давало им возможность приобрести устройство за разумные деньги. Теперь ситуация немного изменилась, так как крупные китайские компании уже давно продают свои гаджеты на уровне с другими крупными компаниями, так что и цены вовсе не низкие, как года четыре назад. На фоне этого смартфон Coolpad X10, который будут продавать всего за 144 доллара, выглядит более привлекательным решением, ведь у пользователя будет возможность получить качественное решение за стоимость доступного класса. Это классный гаджет и мы уже очень ждем, когда его официально представят, чтобы можно было говорить более детально.

Комментарии и отзывы Coolpad X10
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