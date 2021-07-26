Corning представила прочное стекло Gorilla Glass DX и DX+ для камер смартфонов

Corning известный производитель прочного стекла Gorilla Glass для смартфонов, представил защитное стекло для камер мобильных устройств. Corning Gorilla Glass DX и DX+ призваны обеспечить долговечность, устойчивость к царапинами и улучшенные оптические характеристики. Первым кто сможет использовать и испытать прочное стекло Gorilla Glass DX и DX+ станет компания Samsung. Прочное стекло Corning Gorilla Glass DX и DX+ улавливает до 98% света, обеспечивая тем самым, высокое качество видео и фото, сохраняя защитные свойства стекла Gorilla Glass.

Ранее, была представлено прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus для экрана, которую Samsung уже использует в своих устройствах.