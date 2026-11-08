Глобальная версия Xiaomi 18 Pro готова к выходу

Японский подразделение компании Xiaomi косвенно подтвердило дату глобальной презентации Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Презентация должна состояться 17 ноября. Помимо смартфонов на презентация также ожидается выход компактной версии смарт-часов Watch S5. Ранее сама Xiaomi официально объявила, что релиз глобальных версий Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max состоится в ноябре этого года.

Ранее сообщалось, что глобальные версии будут отличаться от китайских. Xiaomi 18 Pro получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, в том время как китайский вариант имеет батарею на 7000 мАч и 100-Вт зарядку. Xiaomi 18 Pro Max будет отличаться аккумулятором ёмкостью 7050 мАч вместо 8500 мАч.