Xiaomi рассказала о заднем экране в Xiaomi 18 Pro

В преддверии скорого глобального релиза компания Xiaomi подробно рассказала о возможностях дополнительного экрана флагмана Xiaomi 18 Pro. Вспомогательный дисплей на спинке устройства можно будет использовать как видоискатель для съёмки селфи на основную 200-Мп камеру Leica, а также для работы с генеративным ИИ. Также на экран будут выводиться входящие звонки, письма, уведомления, навигационные подсказки, плеер, погода и обновляющиеся данные активных приложений. Для персонализации будет предусмотрена возможность в одно касание закреплять на заднем дисплее любой текст, фотографии или стикеры. Полноценная мировая премьера серии Xiaomi 18 Pro состоится 17 ноября на в Париже. Производитель опубликовал изображения грядущей новинки в чёрной, белой, синей и красной расцветках корпуса.

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