Samsung Galaxy S24 теряет автономность после выхода One UI 9

После выхода обновления One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов серии Galaxy S24 некоторые пользователи начали жаловаться на заметное увеличение расхода заряда аккумулятора. Один из наиболее обсуждаемых случаев касается Galaxy S24 Ultra, которому около двух лет с момента релиза. После обновления смартфон израсходовал 95% заряда всего за 5 часов 20 минут, при этом экран был активен 3 часа 15 минут. Всё это время устройство работало с разрешением QHD и использовало мобильную сеть LTE+, без подключения к Wi-Fi. Владелец запускал YouTube, социальные сети и стриминговые сервисы, но не играл в требовательные игры, не редактировал видео и не пользовался камерой для продолжительной съёмки.

И это при том, что после релиза Galaxy S24 Ultra хвалили за приличную автономность. При обычном повседневном использовании смартфон обеспечивал от 6 до 8 часов работы экрана, а в некоторых тестах — и больше. Теперь же автономность составляет примерно три часа — это очень значительная просадка на самом деле. Однако пока что сообщения о повышенном расходе заряда выглядят единичными, так что о массовой проблеме пока что говорить слишком рано. Кроме того, представители Samsung уже ответили как минимум одному пользователю, столкнувшемуся с этой неисправностью, и рекомендовали обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики. При этом простые изменения настроек не всегда помогают решить подобную проблему, так что, видимо, нужно ждать выхода патча.