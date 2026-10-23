Samsung Galaxy S24 теряет автономность после выхода One UI 9

И это при том, что после релиза Galaxy S24 Ultra хвалили за приличную автономность. При обычном повседневном использовании смартфон обеспечивал от 6 до 8 часов работы экрана, а в некоторых тестах — и больше. Теперь же автономность составляет примерно три часа — это очень значительная просадка на самом деле. Однако пока что сообщения о повышенном расходе заряда выглядят единичными, так что о массовой проблеме пока что говорить слишком рано. Кроме того, представители Samsung уже ответили как минимум одному пользователю, столкнувшемуся с этой неисправностью, и рекомендовали обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики. При этом простые изменения настроек не всегда помогают решить подобную проблему, так что, видимо, нужно ждать выхода патча.