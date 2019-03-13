Corsair Carbide 678C для ценителей тишины

Официально представлен новый компьютерный корпус Corsair Carbide 678C, который делали для любителей тишины. Главная особенность корпуса в том, что он оборудован специальными панелями, которые поглощают вибрацию и понижают уровень шума в помещении. Если вы работаете в офисе или небольшом помещении, то такое решение вам точно понравится, ведь пользоваться компьютером намного приятнее. Конечно, при сборке персонального компьютера нужно обращать внимание на ряд параметров, чтобы остальные компоненты системы тоже издавали минимум звуков. Было бы странно поставить в такой корпус дешевые вентиляторы без контроля за вращениями и надеяться, что корпус сможет убавить уровень шума до минимума. Стоимость пока что в секрете.