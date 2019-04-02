Обладатели белой системы водяного охлаждения Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum SE могут столкнуться с такой проблемой как протечкой жидкости из шлангов. Утечка будет очень легко заметна, потому что охлаждающая жидкость зеленая, а шланги белые.

По словам производителя, такой брак будет «менее одного процента» от общего количества проданных СЖО Hydro H100i RGB Platinum SE.

Облодатели СЖО Hydro Series H100i RGB Platinum SE со специальным номером партии «1852» могут связаться со службой поддержки Corsair для обмена брака на новое СЖО.