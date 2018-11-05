Corsair Hydro Series H100i с новой технологией

2018-11-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Corsair Hydro Series H100i; [62]
Официально представлена система водяного охлаждения Corsair Hydro Series H100i, которая не только очень эффектно выглядит, но и построена на основе новых технологий. Два вентилятора, которые закреплены на радиаторе СВО, построены на основе подшипника с магнитной левитацией. То есть, это более продвинутая технология, нежели у обычных вентиляторов на рынке. Данная инновация позволяет существенно снизить уровень шума и предоставить более мощный поток воздуха в корпус, что делает новую систему охлаждения более эффективной. Правда, никто не говорит о процентах и оборотах — производитель просто уверяет, что новые вентиляторы лучше. В процентном соотношении данных нет, да и стоимости новой системы тоже. Остается лишь надеяться, что ценник будет более-менее адекватный, хотя я в этом сомневаюсь.


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