Corsair Virtuoso RGB Wireless XT можно подключить к чему-угодно

Довольно часто покупатели игровой гарнитуры жалуются на то, что их новое устройство работает лишь с одной платформой — например, часто гарнитуры для геймеров работают с ПК, но не поддерживают игровую консоль и всё в таком духе. Чтобы исправить данную проблему, компания Corsair представила миру новую геймерскую модель Virtuoso RGB Wireless XT, которую можно подключить буквально к чему-угодно. Правда, ничего уникального для этого производитель не придумал — просто в комплекте идет набор переходников, а сама гарнитура при этом работает по беспроводному протоколу, который позволяет подключаться к смартфонам, планшетам и ноутбукам даже без использования различных проводных коннекторов. Это существенно увеличивает круг возможностей продукта.

Впрочем, помимо возможности работать с любым типом устройств производитель также оборудовал свой гаджет довольно продвинутыми характеристиками. К примеру, за основу наушников взяты достаточно качественные излучатели широкого диаметра, которые издают качественное звучание. Также гарнитура может похвастаться вполне привлекательным микрофоном, который расположен на гибкой штанге и позволяет направить его точно на цель, плюс на чашах есть подсветка, которая выглядит очень и очень привлекательно. Классное устройство для тех геймеров, которые хотят получить универсальный продукт для всех своих платформ и играть с одним устройством, а не тратить море денег на приобретение отдельных гаджетов для отдельных платформ.