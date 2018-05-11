Corsair анонсировала компьютерный корпус Carbide SPEC-05 формата Mid-Tower

Состоялся анонс ПК-корпуса Corsair Carbide SPEC-05 формата Mid-Tower, который относится к начальному уровню. Сообщается о применении материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, а также имеется место для семи карт расширения. Внутри можно установить три накопителя в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё два 2,5-дюймовых устройства хранения данных. Габариты устройства составляют: 199 * 483 * 433 мм. Предусмотрены два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Оценивается ПК-корпус Corsair Carbide SPEC-05 в 50 долларов США.