Корпус Corsair Obsidian 1000D формата Super Tower рассчитан на требовательных пользователей

Корпус Corsair Obsidian 1000D формата Super Tower представлен официально. Аппарат рассчитан на самых требовательных пользователей. Сообщается о применении материнских плат типоразмера E-ATX, Mini-ITX, а также в верхней части имеется место для трёх кулеров диаметром 140 мм. Внутри можно расположить до пяти накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и до шести устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 697 * 693 * 307 мм. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, четыре порта USB 3.0 и два порта USB 3.1 Type C. Приобрести устройство можно за 400 долларов США.