Corsair готовит кастомные СЖО

Совсем скоро компания Corsair представит свои собственные комплектующие для сборки кастомной системы жидкостного охлаждения. Ранее компания показывала исключительно готовые решения, которые всегда нравились пользователям и пользовались неплохой популярностью. Теперь же представители компании планируют показать совершенно новую линейку Corsair Hydro X, которая позволит вам самостоятельно установить помпу, подключить к ней все шланги и потом соединить это с радиатором. Есть комплектующие также для подключения видеокарты к водоблоку и даже помпы. То есть, бренд решил полноценно выйти на рынок и показать отличный набор возможностей для сборки действительно красивой системы охлаждения. Ждем релиза и стоимости.