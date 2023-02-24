Corsair готовит вставки из дерева для ПК-корпусов

Если вы следите за информацией, связанной с компьютерными корпусам, то могли заметить, что в последнее время на рынке появилось очень много различных моделей, которые предоставляют пользователю компоненты из дерева — фронтальные и боковые панели, вставки и так далее. И хотя ранее это были исключительно нишевые продукты, которые не производились массово и не являлись массовым продуктом, сейчас ситуация кардинально изменилась, потому что компания Corsair решила заниматься серийным производством деревянных панелей, чтобы предоставлять потенциальным покупателям возможность устанавливать эти панели в свой корпус. И это отличные новости для тех, кто всегда хотел заниматься этим вопросом и получать удовольствие от эстетического созерцания своего ПК.

Для того, чтобы получить данные панели, нужно заказывать их с официального сайта, так что у нас они пока что продаваться не будут. Более того, панели продаются отдельно и подходят только для определённых моделей корпусов, так что если вы хотите собрать себе ПК-корпус с деревянными вставками, то придётся немного потрудиться. С другой стороны, это в целом довольно уникальное явление и хотя выглядит такой корпус очень привлекательно, мы не совсем понимаем практичность решения. Дерево ужасно проводит и рассеивает тепло, оно может со временем от влаги или температуры терять форму, плюс это банально дорого. Возможно, для энтузиастов это классная новость, но большинству она ничего не даст.
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