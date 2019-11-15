Corsair iCUE QL RGB выглядит крайне стильно

В последнее время на рынке появилось достаточно много качественных компьютерных комплектующих, которые могут похвастаться не только хорошим набором характеристик, но и весьма стильным дизайном. Не последнюю роль в этом играет подсветка, которая позволяет вам не просто получить классный продукт, но и красиво осветить корпус изнутри, что тоже крайне выгодно смотрится. Особенно это выглядит привлекательно на вентиляторе Corsair iCUE QL RGB, который продают в двух вариантах на 120 и 140 мм. Это очень стильная штука, которая и воздух внутри корпуса гоняет, и светится ярко, и можно еще настраивать стили подсветки, эффекты и так далее. Вариантов тьма и продукт действительно стоит своих денег, что тоже не может не радовать, правда?