Corsair iCue RGB Pro XT в трех версиях

В последнее время системы жидкостного охлаждения стали пользоваться повышенным спросом у пользователей, так как это отличный вариант улучшить свой компьютер не только в плане охлаждения и тишины, но и в плане дизайна. Все же у СЖО обычно более привлекательный дизайн с подсветкой и прочими бонусами, которые приносят не только эффективность, но и положительные эмоции от созерцания продукта в корпусе. К примеру, стоит обратить внимание на новое устройство под названием Corsair iCue RGB Pro XT, которое поступило в продажу в трех вариантах. Вы можете поставить себе СЖО на три секции, две или одну, получив нужный уровень охлаждения при адекватном бюджете. Новинка выглядит довольно привлекательно и для многих она будет отличной покупкой.