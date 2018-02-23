Corsair начала продажи ПК-корпуса Obsidian 500D формата Mid-Tower

Вышел ПК-корпус Corsair Obsidian 500D стоимостью в 150 евро. На основе ПК-корпуса Corsair Obsidian 500D можно сформировать игровую систему со строгим обликом. Сообщается о установке материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro ATX, ATX или E-ATX. Внутри есть место для двух накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и для трёх устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Предусмотрены два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Корпус выполнен в чёрном цвете и имеет габариты: 502 * 233 * 508 мм.