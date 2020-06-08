Corsair отзывает блоки питания серии SF

Компания Corsair приняла решение, о возврате блоков питания серии SF, из-за проблем с технической стороны. Благодаря тщательному разбору ситуации, была выявлена проблема и компания вынуждена отозвать все блоки питания SF с номером партии с 194448xx по 201148xx, которые были изготовлены в период с октября 2019 года по март 2020 года.

Причиной отказов блоков питания заключается в том, что блоки питания не справляются с высокими температурами, в следствии чего происходила поломка. Владельцам блоков питания серии SF с кодом партии 194448xx и 201148xx могут вернуть блок питания. Corsair берет все расходы по доставке на себя и осуществит возврат.